صحيفة إيطالية تسرب إسم الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الإثنين، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، هو المتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي تمنحها المجلة الفرنسية “فرانس فوتبول”.
وحسب صحيفة ” إل ميساجيرو” الإيطالية، فإن رونالدو، تقدم في عملية التصوبت على كل من البرتغالي ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، والهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول الإنجليزي.
وأكدت الصحيفة، أن طاقم الصحيفة الفرنسية واللجنة المنظمة للجائزة ربطا اتصالات عديدة مع النجم البرتغالي في الفترة الأخيرة ومدير أعماله، من أجل وضع ترتيبات بخصوص الحوار الذي ستجريه معه، بعد تسلمه بالجائزة.
وسبق لرونالدو، أن توج بالكرة الذهبية في 5 مناسبات سابقة، كما أنه تفوق في عملية التوصيت على 29 لاعبا، تم اختيارهم للمنافسة من قبل المجلة الفرنسية.
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