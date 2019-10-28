إصابة شخصين في حادث إطلاق نار أمام مسجد غرب فرنسا

قالت الشرطة الفرنسية، قبل قليل، إنه جرى إطلاق نار أمام مسجد في جنوب غرب فرنسا وتوقيف المشتبه به، بحسب وكالة فرنس بريس. وأكدت وسائل إعلام فرنسية اخرى إصابة شخصين بالرصاص مسجد في جنوب فرنسا.

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