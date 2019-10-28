مصابان في إطلاق نار أمام مسجد بمدينة بايون جنوب غرب فرنسا

أكدت مصادر إعلام فرنسية، إصابة شخصين في حادث إطلاق نار وقع أمام مسجد في مدينة بايون جنوب غربي البلاد.
وأكدت المصادر الإعلامية، أن قوات الشرطة الفرنسية ألقت القبض على رجل أمن في الثمانينيات من عمره يشتبه بإطلاقه النار أمام المسجد.
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