مقتل موظف حكومي وابنته بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل موظف حكومي وابنته بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "موظفا في وزارة التجارة قتل مع ابنته بتفجير عبوة ناسفة على سيارتهما بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وتشهد محافظة ديالى بين فترة واخرى تسجيل هجمات مسلحة تستهدف القوات الامنية والمواطنين تسفر عن مقتل واصابة عدد منهم.