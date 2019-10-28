مكتب السيستاني: غداً متمم لصفر والاربعاء اول ايام ربيع الأول

أعلن مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني، الاثنين، أن يوم غد سيكون متمماً لشهر صفر والاربعاء اول أيام شهر ربيع الاول.
وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "يوم غد هو المتمّم لشهر صفر".
وأضاف أن"يوم الأربعاء الموافق ( ٣٠/ ١٠ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤١ للهجرة".
وأضاف أن"يوم الأربعاء الموافق ( ٣٠/ ١٠ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤١ للهجرة".
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