مكتب السيستاني: غداً متمم لصفر والاربعاء اول ايام ربيع الأول

وذكر المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "يوم غد هو المتمّم لشهر صفر".

وأضاف أن"يوم الأربعاء الموافق ( ٣٠/ ١٠ / ٢٠١٩ م ) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤١ للهجرة".

