البرلمان يقرر ابقاء جلسته مستمرة وتستأنف يوم غد

قرر مجلس النواب، ابقاء جلسته المنعقدة، اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين مستمرة، مؤكدا أن الجلسة ستستأنف يوم غد.
وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ابقى جلسة المجلس التي عقدت، اليوم، والخاصة بمناقشة مطالب المتظاهرين مستمرة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستستأنف غدا".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة ستستأنف غدا".
وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً.
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