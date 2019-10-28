البرهان يعتمد حركة تغييرات واسعة بالجيش السوداني

الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان

أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بتغيرات في قيادة الجيش، تأكيداً لما انفردت به "العين الإخبارية".

واحتفظ الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمنصبه رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، على أن تضم هيئة الأركان المشتركة السودانية كلاً من: الفريق مجدي إبراهيم نائباً لرئيس الأركان، والفريق منور عثمان نائباً لرئيس هيئة الأركان للإرادة، والفريق عبدالله البشير نائباً للتدريب.

كما تولى الفريق خالد عابدين الشامي نائباً للعمليات والفريق جمال عبدالمجيد لهيئة الاستخبارات.



وأشارت مصادر سودانية إلى أن البرهان أصدر قرارات بترقية العديد من اللواءات إلى رتبة فريق لشغل مناصب بهيئة قيادات القوات المسلحة السودانية الرئيسية، على أن تضم: الفريق عصام سعيد قائداً للقوات الجوية والفريق عصام كرار للبرية، واللواء بحري محجوب بشري قائداً للقوات البحرية إلى جانب الفريق أول عبدالله المطري مفتشاً.



وشملت القرارات إحالة كل من: الفريق طيار محمد علي محمود والفريق عبدالرحمن يوسف والفريق مجدي سيد عمر للتقاعد.



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وكانت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية" كشفت عن قرارات مرتقبة سيتم بمقتضاها إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية تطال رتباً رفيعة.



وقالت المصادر إن القرارات تشمل تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة الأركان المشتركة، وإنهاء تكليفه بالمنصب نفسه الذي كان مكلفاً به بصورة مؤقتة.



وأكدت أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ذكر أن التغييرات بهيئة القيادة العليا "محدودة"؛ حيث ستشمل ترقيات وإحالات للتقاعد.



ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس/آب الماضي بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات القوات المسلحة وفق القانون.



والخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أصدر المجلس السيادي الانتقالي في السودان، مرسوماً جمهورياً قضى بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان.



وقضى المرسوم الجمهوري بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس المجلس السيادي، وشمل كل أعضاء المجلس، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.



ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.

