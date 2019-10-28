جريحان في إطلاق نار على مسجد في بايون الفرنسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الفرنسية، الإثنين، إن شخصين اثنين أصيبا في حادث إطلاق نار على مسجد بمدينة بايون. وألقت قوات الأمن القبض على المشتبه به في إطلاق النار بالقرب من منزله. وأكدت وسائل إعلام محلية أن إطلاق النار أعقبه انفجار محدود يعتقد أنه ناتج عن حريق لمواد بترولية.

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