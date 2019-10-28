ألمانيا: الحديث عن خطط محتملة بشمال سوريا "تكهنات"

وصفت وزارة الدفاع الألمانية، الإثنين، تقريرا إعلاميا تناول خططا محددة عن مهمة فرنسية في منطقة أمنية دولية محتملة في شمالي سوريا بـ"تكهني".



وقال متحدث باسم الوزارة في برلين إن الخطط الأساسية الحالية هي الأعمال اليومية للجيش.

وأضاف: "قبل أن نعلم نوعية التكليف الموجه للجيش الألماني، لا يمكننا ذكر أي شيء على الإطلاق عن أعداد أو إمكانيات أو قوات".

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وبحسب تقرير مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قدّر خبراء في وزارة الدفاع حجم مشاركة الجيش الألماني في مهمة محتملة للأمم المتحدة في شمالي سورية.

وذكرت المجلة أن المخططين العسكريين قدروا حجم المشاركة بـ2500 جندي من الجيش الألماني.

وتنطلق تقديرات الخبراء من سيناريو يدور حول تولي الجيش الألماني القيادة في منطقة على امتداد 30 كيلومترا بعمق 40 كيلومترا في شمال سورية، مستعينا في ذلك بثلاث كتائب قتالية.

وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، اقترحت مؤخرا إقامة منطقة حماية تتولى مسؤوليتها قوات دولية في شمالي سوريا، دون أن تحدد طبيعة المشاركة المحتملة لقوات بلادها في مثل هذه المهمة.