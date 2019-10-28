الارصاد السعودية تنفي تقصيرها في تنبيهات عاصفة حفر الباطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365

الأرصاد تخرج عن صمتها وترد على اتهامها بالتقصير في تنبيهات عاصفة حفر الباطنhttps://t.co/1anfEvQ8SX pic.twitter.com/elxptDG7ry — صحيفة المرصد (@marsdnews24) October 28, 2019

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أوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار التي تأثرت بها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أكتوبر 2019 عارٍ من الصحة.

وقالت الهيئة إنها قامت بدورها بشكل واضح وفقا للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمني بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في مثل هذه الحالات، مؤكدة أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات أصدرت تقريرا حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد وتم إرساله إلى الجهات الحكومية وإمارات المناطق بحسب آلية التبليغ عن الظواهر الجوية.

كما تم إصدار تقرير إلحاقي عند التأكد من احتمال تأثر المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، كما تم ذكر محافظة حفر الباطن في التقرير واتبعت الهيئة الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار تنبيه عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة ومن ثم تم تحديث فترة الإنذار يوم السبت.

وأوضحت الهيئة أن هذا التوضيح حرصا منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومات والتأكد من مصداقيتها، داعية الجميع على الحرص في نقل المعلومة الأرصادية من مصدرها الرسمي والابتعاد عن محاولة التشكيك بهدف التكسب الإعلامي، حيث إن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع والجهات المعنية.