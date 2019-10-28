شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إمارة عسير تصدر تشديداً هاما ً بشأن "الوجه والجيرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 أكتوبر 2019 Advertisements الخليج 365 كشفت مصادر عن أن إمارة منطقة عسير وجَّهت مشايخ القبائل، بعدم قبول ما يسمى بظاهرة "الوجه والجيرة". وأوضحت مصادر وفقاً لـ"الرياض"، أن هذا التوجيه يأتي لمنع انتشار هذه الظاهرة غير المقبولة، والتي تمس أمن الوطن وتهدد أمن وسلامة المواطنين.

وبيَّن التوجيه بحسب المصادر أن هذه القضايا غير قابلة للاجتهاد، وتنحصر في تطبيق تعليمات وزارية واضحة وتنفيذ التوجيهات السامية الصادرة في هذا الصدد، ومثل هذه القضايا يجب معرفة حيثياتها وملابساتها عبر القنوات الرسمية المختصة بذلك.

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