شكرا لقرائتكم خبر عن العراقيون: لا مدارس.. لا دوام.. حتى يسقط النظام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

احتل آلاف الطلاب شوارع العراق من بغداد إلى البصرة مروراً بالديوانية والناصرية اليوم (الإثنين) مرددين «لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام»، غير آبهين بتحذيرات السلطات. وقرّر الأساتذة والطلاب في الجامعات الحكومية والخاصة بالديوانية الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى جنوب بغداد تنفيذ «اعتصام لمدة 10 أيام حتى سقوط النظام». والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين بالاحتجاجات. وردد المتظاهرون هتافات في بغداد «إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة»، ومزقوا صورا لقادة إيرانيين، وهوجمت مقار أحزاب ومجموعات مؤيدة لطهران، وأطلقت هتافات مناهضة لها.

وفيما فرضت قيادة عمليات بغداد فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل الإثنين (21.00 ت غ) وحتى الساعة السادسة صباحاً (03.00 ت غ) في العاصمة «حتى إشعار آخر»، ألغى البرلمان العراقي امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان). كما أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم. وأعلن تشكيل لجنة لتعديل الدستور.