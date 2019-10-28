هذا مصير ما تبقى من البغدادي!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر أميركية، مساء الاثنين، بأن ما تبقى من رفات زعيم تنظيم "داعش"، أبو بكر البغدادي، أُلقي في البحر.
من جهته، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق الاثنين، أنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل البغدادي.
وقال ترمب لدى مغادرته واشنطن متوجهاً إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة: "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".
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