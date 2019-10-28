قرار عاجل لـ «رئاسة الوزراء» بشأن واقعة قطار 934 ومصرع راكب وإصابة آخر

الموجز

الراكبان من الباعة الجائلين وحاولوا النزول أثناء تهدئة القطار.. ووقف رئيس القطار والسفري لحين انتهاء التحقيقات

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل سقوط راكبين من القطار رقم 934 مكيف (الإسكندرية- الأقصر)، عند محطة دفرة، مما أدى لوفاة أحدهما وإصابة الآخر.

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وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن الراكبين امتنعا عن دفع الأجرة لرئيس القطار، وأثناء تهدئة القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء سيره مما أدى إلى سقوط أحدهما أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر.

وأشارت الهيئة، إلى التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجاري عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا، واتخذت الهيئة قرارا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبان من الباعة الجائلين.

وأكد وزير النقل كامل الوزير، أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المتسبب في الواقعة حال ثبوت ذلك.