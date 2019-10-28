دعوة إلى إضعاف "إركان الدولة" الاسبانية في كاتالونيا









اسماء السيد - برشلونة: دعت رئيسة "الجمعية الوطنية الكاتالونية" الانفصالية النافذة الإثنين إلى "مواصلة التعبئة لإضعاف أركان الدولة" الاسبانية في كاتالونيا مضيفة أن أعمال العنف في الأيام الأخيرة أتاحت "الدفع بالنزاع إلى الواجهة".

وقالت اليسندا بالوزي لقناة كاتالونية محلية "العالم يعمل بهذه الطريقة. هذه الأحداث تتيح لنا البقاء في الأخبار الدولية. فهي تدفع بالنزاع إلى الواجهة".

وتدل هذه التصريحات على تغيير لهجة "الجمعية الوطنية الكاتالونية" التي شددت حتى الآن على الطابع السلمي للحركة الانفصالية. والتجمعات التي نظمتها هذه الجمعية لم تسجل أي صدامات حتى الآن حتى في الأيام الماضية.

Advertisements

وأضافت "من الطبيعي أن يكون للصدامات أوجه إيجابية وأخرى سلبية".

وتابعت أن هدف التظاهرات هو "استنزاف الدولة" الاسبانية و"إضعاف أركان الدولة" في كاتالونيا.

بعد سنوات من التظاهرات السلمية، لجأ قسم من الحركة الانفصالية إلى استخدام القوة خلال التظاهرات في الأسابيع الأخيرة ردا على عقوبات السجن التي صدرت بحق تسعة من قادتها في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وبين 14 و18 من الجاري اوقعت صدامات مع الشرطة 600 جريح معظمهم في وسط برشلونة.