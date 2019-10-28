ترمب يدرس نشر مقاطع من فيديو الغارة على البغدادي









اسماء السيد - واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين أنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وقال لدى مغادرته واشنطن متوجها إلى شيكاغو حيث سيلقي كلمة في مؤتمر للشرطة "قد نأخذ مقاطع معينة وننشرها".

ونفذت القوات الخاصة العملية في سوريا السبت ونتج عنها مقتل البغدادي.

وقدم ترمب وصفا مفصلا غير معتاد للغارة الأحد، وقال إن البغدادي قتل بعد أن فجر سترة ناسفة عندما حاصره الجنود الأميركيون في نفق مسدود مع أولاده الثلاثة.

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وقال إنه "مات كالكلب".

إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين عسكريين واستخباراتيين شكوكهم في وصف ترمب بما في ذلك زعمه أن البغدادي كان يبكي في النفق.

وكان ترمب قال انه شاهد الغارة بأكملها مباشرة مثل "الفيلم السينمائي".

إلا أن المسؤولين ذكروا للصحيفة أنه من غير الممكن أن يكون ترمب قد استمع للأحداث في ذلك الوقت أو أنه تمكن من مشاهدة ما جري داخل النفق.