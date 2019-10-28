شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": صياغة التقرير النهائى حول قانون السكة الحديد الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها الأسبوع المقبل، لإعداد الصياغة النهائية بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعدما وافقت عليه بشكله النهائى، وبحضور وزير النقل، بعد إدخال عدد من التعديلات، تمهيدًا لمناقشته فى جلسات البرلمان.

وأضاف "عبد الواحد"، أن اللجنة ستستكمل توصياتها إلى الحكومة من واقع نص تقريرها عن الزيارة الميدانية التى أجرتها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019، والتى تضمنت وجود آلية للتنسيق بين الجهات التى تقوم بصيانة وإحلال الطرق، وزيادة وقت التشغيل بالموانئ لتصبح 24 ساعة بالتناوب بدلًا من 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

وأشار رئيس لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش طلبات إحاطة لها علاقة بمشكلات الطرق والنقل فى المحافظات، بحضور ممثلين عن وزارة النقل.