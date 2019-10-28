التلميذة ممثلة المغرب في “تحدي القراءة العربي” تسير بخطوات ثابتة نحو اللقب

تمكنت التلميذة المغربية، فاطمة أخيار، من عبور مرحلة أخرى من منافسات برنامج “تحدي القراءة العربي”، في حلقته الخامسة، لتواصل مشاورها نحو اللقب.

وأصدر برنامج “تحدي القراءة العربي”، بيانا أول أمس السبت، أوضح أن المنافسات شهدت انتقال “المغربية فاطمة الزهراء أخيار، والكويتي عبد العزيز الخالدي، والجزائرية نعيمة كبير، والتونسية آية نور الدين، والسعودية جمانة سعيد المالكي، والفلسطيني عمر المعايطة، والإماراتية مزنة نجيب، والعمانية سمية بنت سامي المفرجية، والسودانية هديل أنور الزبير “.

وبخصوص المنافسين، الذين غادروا المسابقة فهن الموريتانية أم النصر مامين، واللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر، والأردنية شيماء قحطان، وأحمد قواقزة.

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وتحمل المغربية فاطمة الزهراء أخيار أمال المغاربة في تحقيق لقب تحدي القراءة العربي، الذي تقلص عدد المنافسين عليه إلى 9، طمعا في تكرار إنجاز المغربية مريم أمجون في السنة الماضية، إذ تمكنت وهي في عمر 9 سنوات من الحصول على المركز الأول في المسابقة.

وتتابع فاطمة الزهراء أخيار، التي يبلغ عمرها 15 سنة، دراستها في الثانوية التأهيلية القاضي عياض، التابعة لأكاديمية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة.

وتمثل أخيار المغرب في الدورة الرابعة للمسابقة النهائية لتحدي القراءة العربي، بعد فوزها باللقب على المستوى الوطني، وقد توجها بذرع الفوز وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، في حفل أقيم في مدينة الدارالبيضاء.