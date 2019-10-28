ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة.. جمعية سلا يصطدم بالجيش الملكي

أسفرت عملية سحب قرعة الدور ربع النهائي، للبطولة العربية لكرة السلة في نسختها 32، عن مواجهة مغربية خاصة تجمع بين فريقي الجمعية السلاوية والجيش الملكي.

وتقام المواجهة غدا الثلاثاء، بداية من الساعة السابعة مساء، بقاعة فتح ﷲ البوعزاوي، بمدينة سلا، التي تستضيف البطولة من 21 إلى 31 من الشهر الجاري.

وكان فريق جمعية سلا تصدر المجموعة الثانية، التي ضمت أهلي طرابلس الليبي، والكويت الكويتي، وسطاولي الجزائري، ثم خدمات البريج الفلسطيني.

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أما الجيش الملكي، فتأهل ثالثا عن المجموعة الأولى، التي شهدت تواجد، الاتحاد المنستيري التونسي، والاتحاد السكندري المصري، والأماني السوداني.

وفي باقي مباريات ربع النهائي، يصطدم الاتحاد المنستيري بالريان القطري، وبيروت اللبناني بأهلي طرابلس، كما أسفرت القرعة عن مواجهة مصرية_مصرية بين الجزيرة والاتحاد السكندري.

ومن بين الأندية الثمانية المتأهلة لدور الربع، سبق لثلاثة منها فقط الظفر بلقب البطولة العربية، الاتحاد السكندري في 5 مناسبات، ومواطنه الجزيرة بأربعة ألقاب، ثم الريان الحائز على اللقب في مناسبة وحيدة.