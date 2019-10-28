في عملية مشتركة بين الأمن والجمارك .. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في الكركارات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الإثنين، عن حجز كميات كبيرة من المخدرات كانت متوجهة نحو إحدى الدول الافريقية.

وقالت المديرية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن عملية مشتركة بين الأمن الوطني والجمارك بمعبر الكركارات، جنوب مدينة الداخلة، أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المخدرات كانت على متن شاحنة للنقل الدولي متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية.

وعلى خلفية هذه العملية، أوضحت المديرية أنه تم توقيف سائق الشاحنة ومساعده، غير أنها لم تكشف بعد عن الوزن النهائي للمخدرات التي تم حجزها، حيث أشارت إلى أن عمليات تفريغ ووزن المخدرات لازالت مستمرة.