السعودية: تأجيل محاكمة الداعية عوض القرني

أعلن حساب “معتقلي الرأي ” في السعودية أن القضاء في البلاد أجل، أمس الأحد، موعد النطق بالحكم في حق الداعية المعروف، عوض القرني، للشهر المقبل.
وكشف حساب “معتقلي الرأي”، عبر تويتر، أن قاضي المحكمة الجزائية، المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، قرر تأجيل الحكم بحق الداعية السعودي عوض القرني للعشرين من شهر نونبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية في السعودية اعتقلت الداعية عوض القرني في شتنبر من العام 2017، في سياق حملة الاعتقالات السابقة، التي استهدفت عددا من الدعاة، والمفكرين كان أبرزهم الداعية البارز سلمان العودة .
ووجهت السلطات في السعودية اتهامات للمعتقلين بـ”التعدي على دول صديقة، والتخابر مع الجهات الخارجية، وإثارة الفتن، والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، والخروج على ولي الأمر.
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