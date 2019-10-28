عاجل.. مكتب اتحاد طنجة يقدم استقالة جماعية بسبب “السب والشتم “

تأكيدا لانفراد “اليوم24” بخير تقديم حميد أبرشان ومكتبه المسير لاستقالته من رئاسة وتسيير نادي اتحاد طنجة، أصدر النادي قبل قليل، بلاغا رسميا على موقعه الرسمي على الأنترنيت يؤكد فيه الخبر.

وأصدر النادي الأزرق، بلاغا رسميا جاء فيه:

نعلن للرأي العام أن المكتب المديري لفريق الاتحاد الرياضي لطنجة قدم استقالته الجماعية من تسيير وتدبير الفريق بداية من الإثنين 28 أكتوبر 2019 وذلك خلال الإجتماع الذي عقده المكتب المديري صباح اليوم برئاسة السيد عبد الحميد ابرشان وحضره جميع أعضاء المكتب.

ويعزو السادة أعضاء المكتب المديري هاته الإستقالة الجماعية للسب والقذف الذي يمارس في حقهم وفي حق عائلتهم من بعض الجماهير، وإلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على المكتب المديري منذ استلامه قيادة الفريق في وقت كان يتخبط في العشوائية الحقيقية رغم تحقيقه لنتائج مبهرة لم تتحقق منذ تأسيسه، كانت أبرزها الفوز بلقب البطولة الإحتر افية والمشاركة في المسابقات الخارجية، حيث لم يسلم المكتب المديري والرئيس شخصيا من ترويج الشائعات والقيام بحملات ممنهجة من أجل رحيله عن الفريق.

ونحن في ظل هذا الوضع نخبركم أن الفريق سيعقد جمعا عاماً استثنائيا يوم 15 نونبر 2019 على الساعة السادسة مساء بقاعة الإجتماعات بمركب ابن بطوطة .

والله ولي التوفيق