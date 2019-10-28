مالكويت يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة وحديث عن غيابه لـ6 أشهر عن الملاعب

تعرض كيفن مالكوين، اللاعب المغربي – الفرنسي، المحترف في صفوف فريق نابولي الإيطالي، لإصابة خطيرة، في المباراة التي جمعت فريقه أمام سبال، أمس الأحد، في آخر جولات الدوري الإيطالي الممتاز.

وخرج مالكويت، من الملعب في الدقيقة 70 من عمر المباراة باكيا، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الركبة، إثر اصطدامه بأحد لاعبي الفريق الخصم.

وأكد النادي الإيطالي، اليوم الإثنين، في بلاغ رسمي له، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مالكويت، أكدت تعرضه لإصابة على مستوى الركبة اليمنى، وتمدد في الرباط الصليبي.

وفي الوقت الذي لم يحدد فيه النادي الإيطالي بعد مدة غيابه عن الملاعب، مع العلم أن اللاعب سيعرض على فحوصات جديدة يوم غد الثلاثاء، فإن تقديرات المراقبين تتجه إلى غيابه لما يناهز 6 أشهر عن ملاعب المستديرة.

جدير ذكره، أن اللاعب السابق لسانت إتيان وليل الفرنسي، تلقى دعوة من الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش، من أجل تمثيل “أسود الأطلس” غير أنه رفضها من أجل مطاردة حلم اللعب لمنتخب فرنسا.