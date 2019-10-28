بعد تألقه في ديربي الرياض.. حمد ﷲ: “هذا مستوى النصر الحقيقي وأسعى إلى الحفاظ على لقب الهداف”

أشار المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد ﷲ، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، إلى أن فوز فريقه على غريمه الهلال، ضمن ثامن جولات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كان مستحقا.

وقال حمد ﷲ في تصريحات تلفزية: “قدمنا مباراة كبيرة أمام الهلال، وهذا هو مستوانا الحقيقي، الذي من المفروض أن نقدمه في كل المباريات، أهدي هذا الفوز المستحق لجماهير نادينا، سواء التي حضرت أو تعذر عليها الحضور إلى الملعب”.

وأضاف صاحب 28 سنة: “النصر فريق كبير يلعب دائما على البطولات، صحيح مشوار الدوري لايزال طويلا، وشاقا، لكننا سنعمل على حصد المزيد من الانتصارات المتتالية لتكرار سيناريو الموسم الماضي”.

وتابع حمد ﷲ: “هناك عوامل منعتنا من تقديم مستوانا المعهود في بداية هذا الموسم، وعلى رأسها الإصابات، التي فرضت علي، وعلى مجموعة من اللاعبين الغياب عن الفريق، على غرار جوليانو، وأحمد موسى، ويحي الشهري”.

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وعن عزمه نيل لقب هداف الموسم الثاني تواليا، قال حمد ﷲ: “بكل تأكيد أسعى إلى الظفر بلقب هداف الدوري هذا الموسم، والحفاظ عليه للعام الثاني على التوالي”.

وكان النصر، الذي يلعب له، أيضا، الدولي المغربي نور الدين أمرابط، تغلب على مضيفه الهلال، أمس الأحد، بهدفين مقابل هدف واحد، حيث أحرز هدفا الفريق الأصفر عبد الرزاق حمد ﷲ، رافعا رصيده لأربعة أهداف هذا الموسم.

وقلص بطل الدوري السعودي الفارق بينه، والهلال المتصدر إلى خمس نقاط، علما أن زملاء حمد ﷲ، وأمرابط، يمتلكون مباراة ناقصة.