جمعية المصارف اللبنانية تسعى لتأمين رواتب الموظفين رغم الإغلاق‎

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين، إنهم حريصون على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية، رغم أن المصارف قد أغلقت أبوابها على وقع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وذكر المجلس في بيان أصدره اليوم: "قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض"، دون مزيد من التفاصيل بشأن موعد الصرف، إلا أنه أشار إلى أن "أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق.. المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الاتصال بمكاتب الاستعلام".

وأوضح البيان أن "الهم الأساسي للمصارف، يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحة لعملائها، وتسيير شؤونهم الحياتية.. للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

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وشدد البيان على استمرار إغلاق المصارف غدا الثلاثاء، "في ظل استمرار التحركات الشعبية، وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد".

وقطع المتظاهرون الطرق العامة والرئيسية في عديد مدن البلاد الحيوية، فيما تحاول الأجهزة الأمنية فتح مسارب جزئية لتسهيل حركة السير.

وتستمر الاحتجاجات الشعبية في لبنان، على الرغم من إعلان الحكومة، حزمة إصلاحات عاجلة، الأسبوع الماضي.