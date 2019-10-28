مقتل خمسة متظاهرين والجيش يعلن حظرا للتجول ببغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل خمسة متظاهرين، اليوم الإثنين، في العاصمة العراقية بغداد، فيما أعلن الجيش حظراً للتجول في بغداد لست ساعات بدءا من منتصف ليل الاثنين، بحسب ما أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

ويرتفع إلى 82 عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات المطلبية التي استؤنفت، مساء الخميس، في العراق.

وبلغت حصيلة القتلى في بغداد وحدها 26 متظاهرا منذ مساء الخميس، غالبيتهم أصيبوا بطلقات الغاز المسيل للدموع في الرأس، بحسب المفوضية.

وأظهرت فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عددا من المتظاهرين وقد اخترقت القنابل المعدنية التي تطلقها القوات الأمنية، جماجمهم.

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وبقي مئات المحتجين في ساحة التحرير بوسط بغداد وفي شوارع محافظات أخرى، لليوم الرابع منذ تجدد المظاهرات المناهضة للحكومة التي قتل خلالها أكثر من 200 شخص هذا الشهر.

وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات، أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الإثنين، فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل الاثنين (21,00 ت غ) وحتى الساعة السادسة صباحا (03,00 ت غ) في العاصمة، حيث يتظاهر الآلاف مطالبين بـ"إسقاط النظام".

وقالت القيادة العسكرية في بيانها إن حظر التجول يشمل "الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها"، مشيرة إلى أنه سيستمر "حتى إشعار آخر".