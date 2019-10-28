القدس: اعتقال فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، القدس القديمة، وذلك بعد زعمها محاولة شاب تنفيذ عملية طعن بالقرب من باب حطة والانسحاب من المكان، حيث اعتقل لاحقا.

ودفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات وعناصر من شرطة حرس الحدود الذين قاموا بنصب الحواجز العسكرية ومطاردة شاب داخل أزقة القدس القديمة، حيث زعم الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية طعن، حيث أعلن عن اعتقاله وتحويله لتحقيق دلى الأجهزة الأمنية.

ووفقا لشهود عيان، سمعت أيضا أصوات عيارات نارية بالقرب من باب حطة دون أن يبلغ عن إصابات.

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ورجح شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب باب حطة وأغلقت أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن محاولة تنفيذ عملية الطعن ت كانت عند باب الساهرة أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لأزقة البلدة القديمة بذريعة ملاحقة الشاب الذي حاول تنفيذ عملية الطعن، قامت عناصر ما يسمى "حرس الحدود" الاعتداء على بعض المواطنين، فيما تم اعتقال مسن واقتياده للتحقيق بمثر شرطة "البريد" بعد الاعتداء عليه.