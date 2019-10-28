شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. فيديو يكشف لحظات الموت بعد الزج باثنين من الركاب خارج قطار والان مع التفاصيل

كشف شهود عيان عن واقعة حدثت بجمهورية مصر العربية وحقيقة زج باثنين من الركاب خارج قطار.

وأكد شهود عيان وفقا لموقع القاهرة 24، أن محصل قطار VIP رقم 934 المتجه من إسكندرية لأسوان بمصر، زج باثنين من الركاب خارج القطر، وذلك بسبب عدم توافر مال أو هويات إثبات الشخصية معهما.

وأضاف أحد شهود العيان في الرحلة المشؤومة أن أحدهما طار بعيدًا، بينما الآخر كان حظه أكثر سوءًا، وذلك بعدما وقع أسفل عجلات القطار مباشرة.

وتحقق شرطة السكك الحديدية مع المحصل الذي تسبب في الواقعة، التي نشر “القاهرة 24” تفاصيلها.

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وشهد قطار VIP رقم ٩٣٤ المتجه من اسكندرية لأسوان، قام كمسرى القطار بإلقاء راكبين أثناء سير القطار، مما أدى إلى مصرع الأول وإصابة آخر بجروح خطيرة.

ووفقا لما ذكره القاهرة 24 أن رئيس القطار رقم ٩٣٤ “الاسكندريه-اسوان” طلب من اثنين من الركاب دفع ثمن التذكرة فاخبروه أنهم لا يمتلكون ثمن التذكرة فقال لهم ” يا تدفعو يا تنطو من القطار”.

وأمر عامل عربة القطار بفتح الباب لهم، فقام الراكبين بتنفيذ كلامه والقو بأنفسهم من القطار أثناء سيره فنزل احدهم عجلة القطار ولاقى حتفه على الفور وأصيب الطفل الآخر، بإصابات بالغة وذلك بالقرب من محطة دفره.