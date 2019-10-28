بالفيديو: كيف علقت أصيل هميم على تظاهرات العراق؟

نشرت الفنانة العراقية أصيل هميم فيديو مؤثر عبر حسابها على انستغرام، على وقع كلمات أغنيتها: هذا عراقي، وأرفقته بقلب مكسور.

ونشرت أصيل مجموعة من الفيديوهات المؤثرة من تظاهرات العراق، على كلمات اغنيتها التي اهدتها للعراق.

ويظهر في الفيديو، المحتجون وهم يطلبون الاستجابة الى مناشداتهم. كما وتظهر بعض المقاطع الاخرى، المحتجون وهم يهربون من انبعاثات القنابل المسيلة للدموع.

الى ذلك، نسمع صرخات المحتجين وهم يهتفون: بالروح بالدم نفديك يا عراق...

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وتقول كلمات الاغنية: هذا الجاي تضربه عراقي جاي ايدور في... وانت ضميرك ميت لكن بعده رصاصك حي...

وكانت قد نشرت الفنانة أصيل هميم منذ يوم عبر انستغرام، فيديو آخر من وحي التظاهرات ايضا، وعلقت عليه بالقول: يا رب احفظ العراق، انصرهم على الظالمين.