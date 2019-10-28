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اتحاد السلة يؤجل مباريات الدوري الممتاز ويحدد موعد استئنافها

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2019-10-28 | 17:25

اتحاد السلة يؤجل مباريات الدوري الممتاز ويحدد موعد استئنافها

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اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، موعد استئناف الدوري الممتاز.
وقرر اتحاد السلة تأجيل المباريات المؤجلة بين النفط ودهوك على قاعة الشعب ومباراة الحلة ونفط الجنوب على قاعة الحلة، بسبب التظاهرات.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، انه "نظرا للظروف الراهنة والاوضاع في بلدنا الحبيب، تقرر تاجيل الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة لغاية يوم 2 / 11 / 2019".


وكان من المقرر ان تنطلق الجولة الخامسة من الدوري الممتاز في الـ30 من تشرين الاول الجاري.
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