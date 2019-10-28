الحلبوسي يكشف عدد طلبات الاستجواب التي تم تقديمها لرئاسة المجلس بينهم عبد المهدي

كشف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، عن عدد طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى رئاسة المجلس بينهم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أنها بلغت خمسة طلبات. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان التي عقدت اليوم، إن "طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، هي استجواب وزير النفط، واستجواب وزير الكهرباء، واستجواب وزير الصناعة، واستجواب وزير المالية، واستجواب رئيس مجلس الوزراء".



وأضاف أنه تم "اكمال الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية استجواب وزير النفط والصناعة والزراعة"، مؤكداً أنه "سيتم الاستجوابات في شهر تشرين الثاني المُقبل".

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