حسام الرسام حزين على العراق ويهديه هذه الأغنية... (فيديو)

غنى الفنان العراقي حسام الرسام أنشودة للعراق، معربا عن حزنه لما آلت إليه الحال في البلاد. ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام، وأرفقه بالقول: شكد حزنان قلبي ميت قهر شعبي..." ويقول في الاغنية: "شكد شبان راحوا جوه الاتراب قصصهم بالكلب سوتلي نغزه..." Advertisements ويظهر حسام في الفيديو بالأسود والابيض، وهو حزين على العراق وشبابه الذين ذهبت داؤهم هدرا. ونال الفيديو نسبة اعجاب فاقت 130 ألف لايك، في اقل من 24 ساعة على نشره. وأرفقه بهاشتاغ: #العراق_ينتفض.

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