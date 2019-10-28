رسمياً.. تأجيل تصفيات آسيا للشباب في كربلاء الى اشعار آخر

2019-10-28 | 17:00
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قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل مباريات التصفيات الاسيوية لمنتخبات الشباب الخاصة بمجموعة العراق والتي كان من المقرر اقامتها في محافظة كربلاء خلال شهر تشرين الثاني المقبل.
وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل تصفيات اسيا للشباب التي كان من المفترض إقامتها في كربلاء إلى إشعار اخر".
وتضم مجموعة منتخب العراقي كل من: الكويت وفلسطين وعمان وباكستان.
وكان من المقرر ان تصل المنتخبات في الاول من تشرين الثاني المقبل، إذ كان من المؤمل ان تنطلق التصفيات للفترة من 2 لغاية 8 من الشهر ذاته.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات لليوم الرابع على التوالي.
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