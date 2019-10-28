رسمياً.. تأجيل تصفيات آسيا للشباب في كربلاء الى اشعار آخر

وبدأ ليوث الرافدين التحضير للتصفيات في كربلاء، منذ يوم أمس، في محافظة كربلاء المقدسة بالرغم من التظاهرات التي تشهدها المحافظة وبقية المحافظات والمدن الوسطى والجنوبية.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل تصفيات اسيا للشباب التي كان من المفترض إقامتها في كربلاء إلى إشعار اخر".



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وتضم مجموعة منتخب العراقي كل من: الكويت وفلسطين وعمان وباكستان.

وكان من المقرر ان تصل المنتخبات في الاول من تشرين الثاني المقبل، إذ كان من المؤمل ان تنطلق التصفيات للفترة من 2 لغاية 8 من الشهر ذاته.