بالوثائق.. اسماء رئيس مجلس الخدمة ونائبه والاعضاء الذين صوت البرلمان عليهم

تنشر الخليج 365 بالوثائق، أسماء رئيس مجلس الخدمة ونائبه والاعضاء الذين صوت عليهم مجلس النواب بجلسة اليوم. وفيما يلي أسماء رئيس المجلس ونائبه والأعضاء:

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