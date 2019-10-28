البرلمان يصوت على رئيس مجلس الخدمة ونائبه واعضائه

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسة، اليوم، على رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ونائبه واعضائه".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته المخصصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وتنفيذ حزم الإصلاحات، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 222 نائباً.