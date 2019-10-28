بالصور: ميس كمر تدعو للوحدة الوطنية

علقت الفنانة العراقية ميس كمر على التظاهرات التي يشهدها العراق منذ ايام، والتي تجددت يوم 25 اوكتوبر، من خلال حسابها على انستغرام.

ونشرت ميس مجموعة من الصور التي التُقطت خلال التظاهرات في مختلف انحاء العراق، حيث أظهرت الاطفال المحتجين ببراءتهم المعهودة، ولقطات تظهر الحشود في الشوارع.

وعلقت على المنشور، كاتبة: "تظاهرات العراق اصبحت لكل الاجيال والاعمار لا تستثني طفل ولا شيخ ... تظاهراتنا سلميه.. وستبقى سلميه لحين تلبية متطلبات الشعب.. واخذ حقوقهم المشروعه."

وتابعت: "نعم للوحده الوطنيه شعبنا وجيشنا الاشراف معا يدا بيد.. لا للتخريب ولا للقمع والسلاح.."

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وختمت متوجهة لأهل العراق والشهداء بالقول: "بارك الله بيكم ابنائنا وبناتنا .. ورحم الله شهدائنا الابرار.. واسكنهم الله الجنه ان شاءالله.."

ونال المنشور أكثر من 13 ألف نسبة اعجاب، مع تعليقات تدعو للثورة، وأخرى تشكرها لمساندتها المتظاهرين.