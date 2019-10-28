انسحاب نواب سائرون من قاعة البرلمان

افاد مصدر امني، الاثنين، بانسحاب نواب تحالف سائرون من قاعة البرلمان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب تحالف سائرون انسحبوا، قبل قليل، من جلسة البرلمان"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الاثنين، جلسة الاستثنائية برئاسة محمد الحلبوسي.
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