دعوات للتظاهر بغزة الجمعة في الذكرى 102 لوعد بلفور

دعت الهيئة الوطنية الفلسطينية لمسيرات العودة وكسر الحصار، في أعقاب اجتماعها الدولي، اليوم الإثنين، بقطاع غزة، إلى مظاهرات حاشدة الجمعة المقبل في الذكرى الـ102 لوعد بلفور.



وقالت الهيئة في بيان لها "إن هذا الإعلان (بلفور) باطل، وإن كل قرار أو إعلان يمس بسيادة الشعب الفلسطيني وحقه الكامل في أرضه ووطنه هي قرارات باطلة".

وعقد الاجتماع في مقر الهيئة بمخيم العودة شرقي مدينة غزة، بحضور جميع أعضاء واللجان الـ"14"، وتركز على بحث إحياء الذكرى الـ102 لإعلان بلفور.



ووعد بلفور، هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي أرسلها وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور في 2/ 11 /1917 إلى اللورد الصهيوني روتشيلد، أكد فيها التأييد الكامل الذي أيدته حكومة لندن لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.



Advertisements





وأقرت الهيئة في اجتماعها خطة عمل لحشد الفلسطينيين في فعاليات الجمعة الـ81 من مسيرات العودة وكسر الحصار، التي تحمل اسم "جمعة إسقاط إعلان بلفور".



ودعت الهيئة جموع الفلسطينيين لإحياء هذه المناسبة والاحتشاد في الميادين، تأكيداً على رفض "الإعلان المشؤوم" وكل ما تبعه من "عدوان واحتلال باطل لأرضنا وتهجير شعبنا"، مؤكدة أن حق العودة "ثابت لا يقبل التفريط والإلغاء".



وشدد البيان على الطابع الشعبي والسلمي لفعاليات الجمعة، ودعت الهيئة إلى الإعلان في جميع المساجد والكنائس عن فعاليات "جمعة إسقاط إعلان بلفور"، وحث الجماهير على المشاركة في حشد الجماهير والتكبير في المساجد وقرع أجراس الكنائس، كتعبير عن رفض المؤامرات التي تستهدف الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني.



ووجهت الهيئة خلال اجتماعها نداءً بضرورة تحقيق المصالحة الوطنية والوحدة وقبول مبادرة القوى الثماني، مشددة على أن الوحدة هي السبيل لمواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

