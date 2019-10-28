رويترز: مقتدى الصدر يدعو لانتخابات مبكرة في العراق

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العين الإخباريةالإثنين 2019/10/28 07:03 م بتوقيت أبوظبي
مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري
طالب مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، الإثنين، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بالدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة تشرف عليها الأمم المتحدة وتخلو من الأحزاب السياسية الحالية.
وكانت كتلة الصدر التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي وساعدت في وصول تحالف عبدالمهدي الهش للسلطة، أعلنت السبت الماضي، أنها ستتحول للمعارضة إلى أن يتم الوفاء بمطالب المحتجين.
وفي وقت سابق، قتل 5 متظاهرين وأصيب أكثر من 100 آخرين في اشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بغداد.
وأعلنت السلطات فرض حظر التجوال في العاصمة يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليل اليوم بالتوقيت المحلي للعراق.
ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.
وخلفت الاحتجاجات مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الـ3 الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم، أما الباقون فلا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية
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