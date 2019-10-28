محمد بن زايد ولودريان يبحثان قضايا المنطقة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، مع وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة قضايا منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، في قصر البحر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، جون إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اللقاء بالوزير الفرنسي وحمله تحياته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، وعبّر عن تمنياته لفرنسا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.
وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية والسبل الكفيلة بمواصلة تنميتها في مختلف الجوانب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما الصديقين ومصالحهما المتبادلة، وبحث قضايا المنطقة في ظل التطورات والمستجدات المتسارعة الحالية.
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