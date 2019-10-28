ترامب يلمح لنشر لقطات مصورة لعملية اصطياد البغدادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للغارة التي قتل فيها زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا السبت الماضي.



ومن المعتقد بأن التسجيل يشمل لقطات من الجو وأخرى من كاميرات مثبتة في ملابس الجنود الذين اقتحموا مجمع البغدادي.

وأضاف ترامب للصحفيين قبل سفره إلى شيكاغو "نفكر في الأمر ربما (نسمح بذلك)، ربما نأخذ أجزاء محددة منه وننشرها".

وقال مسؤول أمريكي إن التسجيل يحتاج لعملية تنقيح للتأكد من عدم احتوائه على لقطات تكشف عن الأساليب التكتيكية التي تستخدمها القوات الأمريكية.

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وكشف ترامب، الأحد، بالتفصيل عن الغارة على مجمع البغدادي قائلا إن زعيم التنظيم فجر حزاما ناسفا كي يودي بحياته مع اقتراب القوات الأمريكية منه.

وأضاف ترامب إن تحليلا للحمض النووي في الموقع أكد مقتل البغدادي.