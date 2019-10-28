مقتل 15 مدنيا في هجوم إرهابي شمالي بوركينا فاسو

أعلنت مصادر أمنية ومحلية في بوركينا فاسو، الإثنين، مقتل 15 مدنياً في هجوم إرهابي جديد شمالي البلاد.



وأفاد مصدر محلي أن "عدداً من المسلحين هاجموا، ليل السبت الماضي، قرية بوبي- مينجاو، وخطفوا عدداً من السكان ونهبوا المتاجر وأخذوا معدات".

وقال مصدر أمني إنه "تم العثور على جثث 11 شخصاً، صباح الأحد، تعود على الأرجح لأشخاص خطفوا قبل يوم في بوبي-مينجاو من قبل مجموعة إرهابية مسلحة".

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وذكر المصدر المحلي أنه "بعد مغادرة المهاجمين بدأ السكان يغادرون القرية متوجهين إلى دجيبو خصوصاً بعد اكتشاف الجثث".

وتقع دجيبو، عاصمة محافظة سوم، على بعد 25 كلم عن بوبي-مينجاو.

وأفاد المصدر، وهو من سكان دجيبو، نقلاً عن شهادات النازحين أن "المسلحين عادوا الأحد إلى بوبي- مينجاو، حيث أطلقوا النار في الهواء لعدة ساعات قبل أن يغادروا".

وعثر بعد عودتهم الثانية على 4 جثث أخرى، وأكد مصدر أمني أنه "تم نشر تعزيزات في بوبي-مينجاو منذ مساء الأحد، وتواصلت الدوريات الأمنية في أنحاء المنطقة"، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ستستمر عدة أيام "بناء على تطور الأوضاع".

وتسببت الهجمات التي تشمل عادة هجمات خاطفة على القرى وألغاماً وتفجيرات انتحارية بسقوط نحو 640 قتيلاً في أنحاء البلاد، ونزوح نحو 500 ألف شخص داخلياً.