انطلاق اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الحاكم في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت اللجنة المركزية للحزب الحاكم الصيني اجتماعاتها خلال دورتها الكاملة الرابعة، الإثنين، في بكين، باجتماع مغلق حضره كبار المسؤولين الذين يناقشون الوضع السياسي للبلاد وتوجهها المستقبلي.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية شينخوا أن الاجتماع سيناقش بعض القضايا الرئيسية ومنها "كيفية دعم وتحسين نظام الاشتراكية ذات الطابع الصيني والمضي قدما في تحديث النظام والقدرة الصينية على الحوكمة".
وقدمالرئيس الصيني والأمين الأمين العام للجنة المركزية للحزب ،قدم تقرير عمل نيابة عن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وشرح مشروع وثيقة لقرار اللجنة المركزية للحزب بشأن بعض القضايا الرئيسية المتعلقة بكيفية دعم وتحسين نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ودفع تحديث النظام والقدرة على الحوكمة.
ويعقد الاجتماع من 28 حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول وسيكون الأول للجنة المركزية منذ فبراير / شباط 2018.
وسبق وتم الإعلان عن العديد من أهم سياسات البلاد بعد اجتماعات اللجنة المركزية للحزب، وقد ركز أخر اجتماع على خطة لإصلاح مؤسسات الدولة.
ووافق أخر اجتماع على إلغاء الحد الأقصى للمدد الرئاسية، ما فتح الباب أمام بقاء شي في منصبه مدى الحياة.
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