الكرملين: إذا تأكد مقتل البغدادي فإنه يعد إسهاما كبيرا من ترامب في محاربة الإرهاب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون قد قدم مساهمة كبيرة في الحرب على الإرهاب الدولي إذا صحت أنباء مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي على يد قوات أمريكية.

وأعلن ترامب أمس الأحد أن البغدادي فجر نفسه أثناء غارة خلال الليل نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في سوريا وشكر روسيا ودولا أخرى على دعمها.

وامتنع ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الاثنين عن توضيح ما إذا كانت الولايات المتحدة أبلغت روسيا بالعملية مسبقا ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

لكنه قال للصحفيين إن الجيش الروسي رصد طائرات حربية وطائرات مسيرة أمريكية في منطقة سورية قالت واشنطن إنها نفذت الغارة فيها.

وتابع بيسكوف "إذا تأكدت هذه المعلومات (مقتل البغدادي) فبوسعنا الحديث عن إسهام كبير قدمه رئيس الولايات المتحدة في محاربة الإرهابي الدولي".

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لكن وزارة الدفاع الروسية أثارت الشكوك بشأن تأكيد ترامب أمس الأحد قائلة في بيان إنها لا تملك أي معلومات يُعتد بها عن العملية الأمريكية وأوردت أربعة أسباب تجعل الرواية الأمريكية لما حدث تبدو مريبة.

وأضافت الوزارة "العدد الكبير للمشاركين بصورة مباشرة في العملية والدول التي زعمت أنها شاركت في هذه ‘العملية‘ وأورد كل منها تفاصيل متناقضة تماما يعزز التساؤلات والشكوك عما إذا كانت قد نُفذت ومدى نجاحها على وجه الخصوص".

وعلى عكس الكرملين، هونت الوزارة كذلك من أهمية البغدادي قائلة إنه إذا تأكدت وفاته فإنها لن تكون مهمة على مستوى العمليات في سوريا أو تصرفات المقاتلين المتبقين في محافظة إدلب السورية.