أمريكا تقول إنها ستفرض المزيد من العقوبات على إيران

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وأدلى منوتشين بذلك أثناء جولة في الشرق الأوسط تشمل زيارة إسرائيل والسعودية.

وأدت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 معها إلى تقليص عائداتها النفطية وقطع الروابط بين البنوك الإيرانية والنظام المالي العالمي.

ولم يذكر منوتشين تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها. وأدلى الوزير الأمريكي بهذه التصريحات للصحفيين في القدس بينما كان يقف بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حثه على زيادة الضغوط على إيران.

وقال منوتشين "نفذنا حملة ضغوط قصوى لفرض عقوبات. وقد نجحت، إنها تنجح، وتقطع تدفق الأموال".

وأضاف منوتشين "سنواصل الضغط أكثر وأكثر... أتيت لتوي من غداء عمل إيجابي للغاية مع فريقك. أعطانا مجموعة من الأفكار المحددة جدا التي سنتابعها".

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وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها. وقوضت العقوبات جزءا من ميراث الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.

وتنفي الجمهورية الإسلامية السعي لامتلاك سلاح نووي.

وقال نتنياهو، الذي عارض بشدة الاتفاق النووي، إن تشديد العقوبات يمكن أن يقلص قدرة إيران على تطوير سلاح يمكنه تهديد أي دولة في الشرق الأوسط.

وأضاف "لذلك أريد أن أشكرك على ما قمت به وأشجعك، ستيف، على بذل المزيد والمزيد".