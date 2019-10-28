عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول تحرك من الأعلى للإعلام ضد رئيس الزمالك المصري

الإثنين 28 أكتوبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قال الناقد الرياضي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي المصري، إن اللجنة رصدت تصريحات رئيس نادي الزمالك في برنامج الزمالك اليوم على قناة "الحدث"، والتى قد هاجم فيها نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مذكرة للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، متضمنة توصية بما جاء في هذه المداخلات.

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وذكر عمر في تصريحات له أنه سيتم تفريغ حلقات أخرى للبرنامج خاصة حلقة أمس الأحد، وسيتم رفع تقرير آخر بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه، رافضًا الإفصاح عن مضمون التوصية المقدمة.

وتبحث لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي شكوى نقابة الصحفيين ضد رئيس نادي الزمالك التي طلبت منع ظهوره في وسائل الإعلام بسبب تجاوزاته بحق الصحفيين، كما تستعرض اللجنة تفريغ حلقتي السبت والأحد ببرنامج الزمالك اليوم بقناة الحدث اليوم، للوقوف على مدى التجاوزات.

وكان الدكتور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قد أعلن عن رفضه التام لقرارات إدارة نادي الزمالك المخالفة للقانون بمنع أعضاء النادي من الصحفيين من دخوله، وكذلك إدانته الكاملة للسب والقذف الذي يطال بعض هؤلاء الزملاء بصورة باتت منهجية وتخالف كل القواعد القانونية المستقرة.

وأوضح النقيب أنه سيتقدم لمجلس النقابة في اجتماعه، غدًا الثلاثاء، بمشروع قرار يتضمن 8 بنود، من بينها مخاطبة نقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتطبيق القوانين السارية فيما يتعلق بقضايا السب والقذف ومخالفة أكوادها المهنية، والانضمام إلى نقابة الصحفيين فيما تتخذه من إجراءات تجاه مخالفات رئيس نادي الزمالك للقانون في حق أعضائها، فضلًا عن إعادة النظر في القرار السابق لمجلس النقابة بإلغاء منع النشر الذي كان مفروضًا على اسم وصورة رئيس النادي في الصحف والمواقع الإلكترونية الصحفية بمصر.