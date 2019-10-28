الجيش اللبناني يشن حملة اعتقالات واسعة (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عرضت فضائية "الحدث" لقطات مصورة أثناء اعتقال الجيش اللبناني عددًا من المحتجين في صيدا. فيما نقلت الجمعية الطبية الاسلامية إصابة إلى المستشفى على أثر إشكال حصل بين المحتجين وعناصر الجيش في محاولة لإعادة فتح طريق صيدا الأولي، حيث حصل تدافع وكر وفر قبل أن يتمكن الجيش من إعادة فتحها. وغطّت سحب الدخان سماء المدينة، حيث قطع المحتجون طرقات صيدا الداخلية بالإطارات المشتعلة والعوائق، ومنها: طريق رياض الصلح ساحة النجمة، طريق سينيق، الطريق البحرية بالقرب من خان الافرنج، دوار العربي السراي، ساحة الشهداء.



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