شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: حظر التجول في بغداد لـ6 ساعات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (بغداد)
أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم (الاثنين) فرض حظر للتجول في بغداد بدءا من منتصف ليل اليوم (21:00 ت.غ) وحتى الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت.غ) في العاصمة، حيث يتظاهر الآلاف مطالبين بـ«إسقاط النظام».
وقالت القيادة العسكرية في بيانها إن حظر التجول يشمل «الأشخاص وسير المركبات والدراجات النارية والهوائية والعربات بمختلف أنواعها»، مشيرة إلى أنه سيستمر «حتى إشعار آخر».
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