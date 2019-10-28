شكرا لقرائتكم الصدر يدعو لانتخابات نيابية مبكرة.. دون الأحزاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا رجل الدين العراقي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون مشاركة الأحزاب الحالية.

وخاطب الزعيم الشيعي المتنفذ، الذي تواليه أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي في تغريدة على تويتر، مساء الاثنين، رئيس الوزراء قائلاً: على عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة.

كما طالب أن تتخذ خلال تلك المدة كل الإجراءات الضرورية لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب.

إلى ذلك، أوضح ضرورة أن تكون تلك الانتخابات دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب، بحسب تعبيره.

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"تصويت البرلمان صوري"

كما علق على القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي في وقت سابق، قائلاً:" لا يغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري". وختم متوجها إلى النواب بقوله "أنبهكم بأن جلستكم خالية من محاسبة الفاسدين".

وكان البرلمان العراقي صوت في وقت سابق، الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداء من تاريخ اليوم (الاثنين).

وأتى تصويت البرلمان على وقع التظاهرات التي تجددت في البلاد، حيث خرج آلاف الطلاب إلى الشوارع في بغداد ومحافظات جنوبية عدة.

وأفادت مفوضية حقوق الإنسان بمقتل 5 متظاهرين في العاصمة، فيما أكد مسؤولون عراقيون إصابة 100 في مواجهات مع قوات الشرطة وسط بغداد، بعد أن توافد آلاف الطلاب إلى الشوارع.