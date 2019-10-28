"فضيحة أخلاقية" تطيح نائبة أميركية من الكونغرس

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty النائبة الديمقراطية كايتي هيل

وكتبت هيل في رسالة نشرتها على حسابها في تويتر: "بقلب حزين أعلن اليوم استقالتي من الكونغرس". وقالت: "هذا أصعب شيء اضطررت لفعله، لكني أعتقد أنه أفضل شيء لدائرتي ومنطقتي وبلادنا".

وكانت لجنة الأخلاق في مجلس النواب الأميركي قد أعلنت، الأربعاء، أنها تحقق في اتهامات تتعلق بالنائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا، وهي في خضم إجراءات طلاق "ربما انخرطت في علاقة جنسية مع شخص من طاقمها البرلماني".

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وذكرت تقارير إن هيل أقرت بإقامة علاقة مع موظف من الحملة، وهذا ليس مخالفا للقواعد، لكنها نفت أن يكون من أفراد طاقمها البرلماني.

ونشرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بيانا عقب إعلان هيل، قالت فيه إن عضو الكونغرس "أقرت بارتكاب أخطاء في اتخاذ القرار مما يجعل استمرار عملها عضوا في الكونغرس غير ممكن".

وأضافت: "يتعين علينا ضمان مناخ من النزاهة والكرامة في الكونغرس وفي جميع أماكن العمل".